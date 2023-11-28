Staffel 10Folge 4vom 28.11.2023
Eine Allianz gegen AkatsukiJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 4: Eine Allianz gegen Akatsuki
22 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Die Konferenz der Kage hat begonnen und der erste Punkt behandelt die Verständigung untereinander, aber auch den Kampf gegen Akatsuki. Doch damit gibt es bereits erste Probleme, denn einige Kage arbeiteten in der Vergangenheit mit Akatsuki zusammen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media