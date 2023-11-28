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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 10Folge 4vom 28.11.2023
Eine Allianz gegen Akatsuki

Eine Allianz gegen AkatsukiJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 4: Eine Allianz gegen Akatsuki

22 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12

Die Konferenz der Kage hat begonnen und der erste Punkt behandelt die Verständigung untereinander, aber auch den Kampf gegen Akatsuki. Doch damit gibt es bereits erste Probleme, denn einige Kage arbeiteten in der Vergangenheit mit Akatsuki zusammen.

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