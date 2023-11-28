Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto Staffel 10 Folge 5 vom 28.11.2023
Ein bedeutendes Versprechen

Folge 5: Ein bedeutendes Versprechen

21 Min. Folge vom 28.11.2023 Ab 12

Naruto will den Raikage darum bitten, Sasuke zu verzeihen, während die Konferenz der Kage beginnt. Sai und die Anderen machen sich währenddessen Gedanken darum, dass sie sich viel zu viel auf Naruto verlassen. Sakura hat ein schlechtes Gewissen, da sie von Sai erfahren hat, dass Naruto in sie verliebt ist.

