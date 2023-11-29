Staffel 10Folge 10vom 29.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 10: Eine überraschende Liebeserklärung
22 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 12
Die Kage kennen die dunklen Pläne von Madara und wollen Gegenmaßnahmen ergreifen. Sakura gesteht Naruto ihre Gefühle und entbindet ihn von seinem Versprechen, Sasuke nach Hause zu bringen. Naruto ist sauer.
Naruto: Shippuden
