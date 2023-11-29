Staffel 10Folge 17vom 29.11.2023
Verlorene FreundschaftJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 17: Verlorene Freundschaft
22 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 12
Naruto hat Kakashi und Sakura vor einer Eskalation mit Sasuke gerettet. Kakashi will Sasuke jedoch nicht aufgeben, kann ihn jedoch nicht aus seinem Wahn befreien. Plötzlich stehen sich Sasuke und Naruto gegenüber.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media