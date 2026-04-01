Für eine Handvoll MünzenJetzt kostenlos streamen
On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 23: Für eine Handvoll Münzen
48 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Eine Mutter wird erschossen vor ihrem Haus aufgefunden. Während der Ermittlungen werden ein winziger Blutfleck und ein unerwarteter Zeuge zu Schlüsselementen.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Alle Staffeln im Überblick
On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: GRB Media Ranch, LLC