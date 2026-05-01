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On the Case - Unter Mordverdacht

Im Tode vereint

Kabel Eins DokuStaffel 9Folge 31vom 20.05.2026
Im Tode vereint

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On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 31: Im Tode vereint

49 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12

Im April 1990 wird die 28-jährige Genevieve Zitricki, genannt "Jenny", in ihrer Wohnung in Greenville ermordet. Die Ermittler arbeiten jahrelang an der Lösung des Falls, der im Laufe der Zeit Verbindungen zu Taten in Missouri und Memphis schlägt.

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