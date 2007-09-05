Zum Inhalt springenBarrierefrei
Quiz Taxi

Kabel EinsStaffel 6Folge 10vom 05.09.2007
"Bienerich"?! Oder wie nennt man männliche Bienen?

Folge 10: "Bienerich"?! Oder wie nennt man männliche Bienen?

23 Min.Folge vom 05.09.2007Ab 6

Mit Haaren kennen sich die Schülerinnen einer Friseur-Meisterschule aus, doch Biologie ist nicht gerade ihr Steckpferd. Zu allem Übel sind die Joker auch schon weg. Gehen die Freundinnen nun leer aus oder haben sie noch einen Geistesblitz, bevor der Countdown abläuft?

Kabel Eins
