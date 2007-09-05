"Bienerich"?! Oder wie nennt man männliche Bienen?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 10: "Bienerich"?! Oder wie nennt man männliche Bienen?
23 Min.Folge vom 05.09.2007Ab 6
Mit Haaren kennen sich die Schülerinnen einer Friseur-Meisterschule aus, doch Biologie ist nicht gerade ihr Steckpferd. Zu allem Übel sind die Joker auch schon weg. Gehen die Freundinnen nun leer aus oder haben sie noch einen Geistesblitz, bevor der Countdown abläuft?
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1