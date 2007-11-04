Singender Passanten-Joker in MünchenJetzt kostenlos streamen
Folge 19: Singender Passanten-Joker in München
22 Min.Folge vom 04.11.2007Ab 6
Vom Feierabend ins Quiz Taxi! Für die Rudi Carell-Musikfrage sind die beiden Bänker und die Studentin wahrscheinlich zu jung. Welch ein Glück, dass es den Passanten-Joker gibt! Da wird in der Münchner Innenstadt doch gleich mal ein Liedchen angestimmt!
