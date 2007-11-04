Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 6Folge 19vom 04.11.2007
Folge 19: Singender Passanten-Joker in München

22 Min.Folge vom 04.11.2007Ab 6

Vom Feierabend ins Quiz Taxi! Für die Rudi Carell-Musikfrage sind die beiden Bänker und die Studentin wahrscheinlich zu jung. Welch ein Glück, dass es den Passanten-Joker gibt! Da wird in der Münchner Innenstadt doch gleich mal ein Liedchen angestimmt!

