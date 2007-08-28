Aufregende Szenen im Quiz Taxi: "Ein fast glatter Durchmarsch"Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 5: Aufregende Szenen im Quiz Taxi: "Ein fast glatter Durchmarsch"
22 Min.Folge vom 28.08.2007Ab 6
Diese Herren geben Vollgas im Quiz Taxi: etliche Fragen beantworten sie schnell und richtig, erst spät müssen sie auf die Joker zurückgreifen. Thomas Hackenberg ist begeistert und spricht von einem "fast glatten Durchmarsch" - aber eben nur "fast"!
