Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Quiz Taxi

Aufregende Szenen im Quiz Taxi: "Ein fast glatter Durchmarsch"

Kabel EinsStaffel 6Folge 5vom 28.08.2007
Aufregende Szenen im Quiz Taxi: "Ein fast glatter Durchmarsch"

Aufregende Szenen im Quiz Taxi: "Ein fast glatter Durchmarsch"Jetzt kostenlos streamen

Quiz Taxi

Folge 5: Aufregende Szenen im Quiz Taxi: "Ein fast glatter Durchmarsch"

22 Min.Folge vom 28.08.2007Ab 6

Diese Herren geben Vollgas im Quiz Taxi: etliche Fragen beantworten sie schnell und richtig, erst spät müssen sie auf die Joker zurückgreifen. Thomas Hackenberg ist begeistert und spricht von einem "fast glatten Durchmarsch" - aber eben nur "fast"!

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Quiz Taxi
Kabel Eins
Quiz Taxi

Quiz Taxi

Alle 5 Staffeln und Folgen