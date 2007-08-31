Wenn man beim zweiten Date im "Quiz Taxi" landet!Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 7: Wenn man beim zweiten Date im "Quiz Taxi" landet!
23 Min.Folge vom 31.08.2007Ab 6
Beziehungsprobe im Quiz Taxi! Die beiden Berliner kennen sich erst seit einem Tag und werden gleich mal einem Stresstest unterzogen. Denn um die kniffligen Quiz-Fragen zu beantworten, ist Teamwork gefragt!
