Papa Thomas & Onkel Sepp zählen im Quiz Taxi auf das Wissen vom Töchterchen!
Quiz Taxi
Folge 6: Papa Thomas & Onkel Sepp zählen im Quiz Taxi auf das Wissen vom Töchterchen!
22 Min.Folge vom 29.08.2007Ab 6
Eventplaner Thomas und Sepp finden die ersten Fragen im Kölner Quiz Taxi noch "leicht", doch als Quizmaster Thomas Hackenberg wissen möchte, was im Kinderlied "Schlaf, Kindlein, schlaf" vom Bäumchen fällt, haben die Männer keine Ahnung. Kann Thomas Töchterchen hier weiterhelfen?
