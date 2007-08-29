Zum Inhalt springenBarrierefrei
Quiz Taxi

Kabel EinsStaffel 6Folge 6vom 29.08.2007
22 Min.Folge vom 29.08.2007Ab 6

Eventplaner Thomas und Sepp finden die ersten Fragen im Kölner Quiz Taxi noch "leicht", doch als Quizmaster Thomas Hackenberg wissen möchte, was im Kinderlied "Schlaf, Kindlein, schlaf" vom Bäumchen fällt, haben die Männer keine Ahnung. Kann Thomas Töchterchen hier weiterhelfen?

