Wie schlagen sich diese Polizeibeamten im Quiz Taxi?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 8: Wie schlagen sich diese Polizeibeamten im Quiz Taxi?
23 Min.Folge vom 02.09.2007Ab 6
Diese zwei Polizeibeamten sitzen nicht in einem Streifenwagen, sondern im Quiz Taxi, wo sie ordentlich abräumen können. Vorausgesetzt natürlich, dass sie richtig antworten und mit mindestens einem Leben am Ziel ankommen. Wie schlagen sich die beiden?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quiz Taxi
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1