Quiz Taxi

Absturz oder Höhenflug: drei Stewardessen im Quiz Taxi

Kabel EinsStaffel 6Folge 9vom 02.09.2007
23 Min.Folge vom 02.09.2007Ab 6

Diese Stewardessen tauschen heute den Flieger gegen das Quiz Taxi. Ob die Quiz-Fahrt ein Höhenflug oder eher ein Absturz wird, hängt von den Antworten der Damen ab.

Kabel Eins
