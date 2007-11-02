Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 6Folge 17vom 02.11.2007
Folge 17: Man nennt sie auch “The Brains” aus Düsseldorf

23 Min.Folge vom 02.11.2007Ab 6

Noch nicht ganz ausgeschlafen, aber top motiviert: In Düsseldorf sammelt das Quiz Taxi drei Studenten ein, die ganz heiß drauf sind, ihr Taschengeld etwas aufzubessern. Doch dafür müssen sie erst ein paar knifflige Fragen beantworten.

