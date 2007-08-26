Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gute Laune in Köln: Auf dem Weg zur Currywurst-Bude wird gequizzt und gefeiert!

Kabel EinsStaffel 6Folge 4vom 26.08.2007
Folge 4: Gute Laune in Köln: Auf dem Weg zur Currywurst-Bude wird gequizzt und gefeiert!

22 Min.Folge vom 26.08.2007Ab 6

Von dem Gewinn können sich die drei Kölner mehr als eine Currywurst leisten! Der Unterwäscheverkäufer, der Barista und die Wasserbettenverkäuferin erweisen sich als eingespieltes Team. Doch als alle Joker verspielt sind, wird es eng für die Freunde.

