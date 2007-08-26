Gute Laune in Köln: Auf dem Weg zur Currywurst-Bude wird gequizzt und gefeiert!Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 4: Gute Laune in Köln: Auf dem Weg zur Currywurst-Bude wird gequizzt und gefeiert!
22 Min.Folge vom 26.08.2007Ab 6
Von dem Gewinn können sich die drei Kölner mehr als eine Currywurst leisten! Der Unterwäscheverkäufer, der Barista und die Wasserbettenverkäuferin erweisen sich als eingespieltes Team. Doch als alle Joker verspielt sind, wird es eng für die Freunde.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quiz Taxi
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1