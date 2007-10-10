Zum Inhalt springenBarrierefrei
Quiz Taxi

Kabel EinsStaffel 6Folge 12vom 10.10.2007
Folge 12: "Da war so ziemlich alles falsch, was man falsch machen konnte!"

23 Min.Folge vom 10.10.2007Ab 6

Thomas Hackenberg bringt es auf den Punkt. Wenn ein Koch und ein Bänker buchstabieren sollen, kommt in diesem Fall nämlich nichts Gutes dabei raus! Auch in dieser "Quiz Taxi"-Folge gibt's ordentlich Geld, wenn man die Antworten auf knifflige Fragen hat!

