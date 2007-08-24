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Quiz Taxi

Wenn man mit seinem Chef im Quiz Taxi sitzt, kann man sich leicht mal blamieren

Kabel EinsStaffel 6Folge 2vom 24.08.2007
Wenn man mit seinem Chef im Quiz Taxi sitzt, kann man sich leicht mal blamieren

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Quiz Taxi

Folge 2: Wenn man mit seinem Chef im Quiz Taxi sitzt, kann man sich leicht mal blamieren

22 Min.Folge vom 24.08.2007Ab 6

Der Besitzer eines Berliner Modegeschäfts und sein Angestellter haben einen guten Lauf und beantworten eine Frage nach der anderen. Doch ausgerechnet bei der Frage "Welches Wort steht für Vetternwirtschaft und auch einen Faserstoff?" kommen die beiden Modeverkäufer ins Stocken. Endet ihre Glückssträhne hier?

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