Wenn man mit seinem Chef im Quiz Taxi sitzt, kann man sich leicht mal blamieren Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 2: Wenn man mit seinem Chef im Quiz Taxi sitzt, kann man sich leicht mal blamieren
22 Min.Folge vom 24.08.2007Ab 6
Der Besitzer eines Berliner Modegeschäfts und sein Angestellter haben einen guten Lauf und beantworten eine Frage nach der anderen. Doch ausgerechnet bei der Frage "Welches Wort steht für Vetternwirtschaft und auch einen Faserstoff?" kommen die beiden Modeverkäufer ins Stocken. Endet ihre Glückssträhne hier?
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Quiz Taxi
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Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6-9: Kabel Eins