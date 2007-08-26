Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Was ist jetzt los? Hilfe!" Mama und Sohn werden vom Quiz Taxi kalt erwischt

Kabel EinsStaffel 6Folge 3vom 26.08.2007
Folge 3: "Was ist jetzt los? Hilfe!" Mama und Sohn werden vom Quiz Taxi kalt erwischt

23 Min.Folge vom 26.08.2007Ab 6

Von diesem Mutter-Sohn Gespann kann Thomas Hackenberg noch was lernen! Nach einem erfolgreichen Lauf erspielen sich die beiden 750 Euro. Mit der Masterfrage könnten die beiden ihren Gewinn verdoppeln. Jetzt heißt es also: "Alles oder nichts"!

