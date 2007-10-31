Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 6Folge 16vom 31.10.2007
Folge 16: So was Verrücktes habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gemacht!

22 Min.Folge vom 31.10.2007Ab 6

Für das Bonner Mutter-Tochter-Duo ist es eine riesige Überraschung, als sich das "Quiz Taxi" zu erkennen gibt. Als der erste Schock dann aber verdaut ist, quizzen sich die beiden bis an ihre Zieldestination. Mit der letzten Frage entscheidet sich: Alles oder nichts!

