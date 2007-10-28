"Bisschen wie bei Stromberg!" Quiz Taxi sammelt Kollegen in Düsseldorf einJetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 15: "Bisschen wie bei Stromberg!" Quiz Taxi sammelt Kollegen in Düsseldorf ein
23 Min.Folge vom 28.10.2007Ab 6
"Bisschen wie bei Stromberg!" amüsiert sich Thomas Hackenberg über seine Düsseldorf-Fahrgäste. Diese Folge "Quiz Taxi" droht also lustig zu werden! Schaffen es die Kollegen aus der Buchhaltung, sich bis zur Masterfrage zu quizzen oder gehen sie leer aus?
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1