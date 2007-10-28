Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Quiz Taxi

"Bisschen wie bei Stromberg!" Quiz Taxi sammelt Kollegen in Düsseldorf ein

Kabel EinsStaffel 6Folge 15vom 28.10.2007
"Bisschen wie bei Stromberg!" Quiz Taxi sammelt Kollegen in Düsseldorf ein

"Bisschen wie bei Stromberg!" Quiz Taxi sammelt Kollegen in Düsseldorf einJetzt kostenlos streamen

Quiz Taxi

Folge 15: "Bisschen wie bei Stromberg!" Quiz Taxi sammelt Kollegen in Düsseldorf ein

23 Min.Folge vom 28.10.2007Ab 6

"Bisschen wie bei Stromberg!" amüsiert sich Thomas Hackenberg über seine Düsseldorf-Fahrgäste. Diese Folge "Quiz Taxi" droht also lustig zu werden! Schaffen es die Kollegen aus der Buchhaltung, sich bis zur Masterfrage zu quizzen oder gehen sie leer aus?

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Quiz Taxi
Kabel Eins
Quiz Taxi

Quiz Taxi

Alle 5 Staffeln und Folgen