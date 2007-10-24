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Quiz Taxi

Einen Sekt zum Geburtstag und obendrauf ein fetter Gewinn im Quiz Taxi?

Kabel EinsStaffel 6Folge 13vom 24.10.2007
Einen Sekt zum Geburtstag und obendrauf ein fetter Gewinn im Quiz Taxi?

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Quiz Taxi

Folge 13: Einen Sekt zum Geburtstag und obendrauf ein fetter Gewinn im Quiz Taxi?

23 Min.Folge vom 24.10.2007Ab 6

Der Tag fängt mit Sekt zum Geburtstag gut an. Als nächstes landet das Geburtstagskind mit ihrer Tochter im Quiz Taxi. Nun könnte es obenauf noch einen fetten Gewinn geben - aber nur wenn sie richtig antworten, geschenkt gibt es nämlich nichts im Quiz Taxi.

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