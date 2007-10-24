Einen Sekt zum Geburtstag und obendrauf ein fetter Gewinn im Quiz Taxi?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 13: Einen Sekt zum Geburtstag und obendrauf ein fetter Gewinn im Quiz Taxi?
23 Min.Folge vom 24.10.2007Ab 6
Der Tag fängt mit Sekt zum Geburtstag gut an. Als nächstes landet das Geburtstagskind mit ihrer Tochter im Quiz Taxi. Nun könnte es obenauf noch einen fetten Gewinn geben - aber nur wenn sie richtig antworten, geschenkt gibt es nämlich nichts im Quiz Taxi.
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Quiz Taxi
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Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6-9: Kabel Eins