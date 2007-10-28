In welchem Land heißen die polynesischen Einwohner Maori?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 14: In welchem Land heißen die polynesischen Einwohner Maori?
23 Min.Folge vom 28.10.2007Ab 6
Hätten Sie es gewusst? In Leipziger Quiz Taxi müssen die Freunde auf den Passanten-Joker zurückgreifen. Kennt der freundliche Passant die Antwort nicht, ist ein Leben weg und es besteht die Gefahr, dass sie ihr bis dahin erspieltes Geld verlieren.
