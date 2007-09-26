Zum Inhalt springenBarrierefrei
Quiz Taxi

Studentische Wackelpartie in Leipzig

Kabel EinsStaffel 6Folge 11vom 26.09.2007
23 Min.Folge vom 26.09.2007Ab 6

Zwei Jura-Studentinnen und ein Medizinstudent steigen in Leipzig ins Quiz Taxi: die ersten Fragen lösen sie souverän, doch dann verlieren sie zwei Leben in Folge, die Joker sind auch schnell dahin - jetzt heißt es zittern und bangen...

