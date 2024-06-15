The Middle
Folge 1: Der erste Collegetag
21 Min.Ab 6
Obwohl Axl strikt dagegen war, begleitet ihn die komplette Familie Heck bei seinem Umzug ins Studentenwohnheim. Doch die eigentlich kurze Fahrt wird zu einer Belastungsprobe für alle - Frankie hat vergessen einen wichtigen Aufsatz für Sue zu faxen.
Weitere Folgen in Staffel 5
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The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen