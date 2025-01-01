The Middle
Folge 6: Der Sprung
21 Min.Ab 6
Frankie fühlt sich von ihrer Familie nicht genügend wertgeschätzt. Als sie einen vermissten Hund rettet, findet sie bei dem Tier Trost. Sue wird ins Volleyballteam ihrer Schule aufgenommen, doch Mike und Frankie trauen der Sache nicht. Währenddessen stellt Axl fest, dass seine Versetzung gefährdet ist und bittet Brick um Nachhilfe.
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen