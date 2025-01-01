Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Der Sprung

WarnerStaffel 5Folge 6
Der Sprung

Der SprungJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 6: Der Sprung

21 Min.Ab 6

Frankie fühlt sich von ihrer Familie nicht genügend wertgeschätzt. Als sie einen vermissten Hund rettet, findet sie bei dem Tier Trost. Sue wird ins Volleyballteam ihrer Schule aufgenommen, doch Mike und Frankie trauen der Sache nicht. Währenddessen stellt Axl fest, dass seine Versetzung gefährdet ist und bittet Brick um Nachhilfe.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen