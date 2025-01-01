Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 5Folge 10
Folge 10: Die Schlafstörung

21 Min.Ab 6

Frankie und Mike machen sich Sorgen um Brick, da er zunehmend mit Panikattacken zu kämpfen hat, welche von den beunruhigenden Nachrichten auf seinem iPad herrühren. Sue ist überrascht und verunsichert, als Derrick Glossner sie küsst. Inzwischen will Darrin seinen eigenen Boss-Co-Ableger gründen, was Axl und Sean verhindern wollen.

Warner
