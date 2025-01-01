The Middle
Folge 10: Die Schlafstörung
21 Min.Ab 6
Frankie und Mike machen sich Sorgen um Brick, da er zunehmend mit Panikattacken zu kämpfen hat, welche von den beunruhigenden Nachrichten auf seinem iPad herrühren. Sue ist überrascht und verunsichert, als Derrick Glossner sie küsst. Inzwischen will Darrin seinen eigenen Boss-Co-Ableger gründen, was Axl und Sean verhindern wollen.
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen