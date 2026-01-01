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The Middle

Die Auszeichnung

WarnerStaffel 5Folge 14
Die Auszeichnung

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The Middle

Folge 14: Die Auszeichnung

21 Min.Ab 6

Mike wird während eines Abendessens ausgezeichnet, da er bereits seit 20 Jahren als Leiter im Steinbruch tätig ist. Frankie erfährt davon jedoch nur über einen lokalen Blog. Sue heckt einen Plan aus, wie man die Schüler ihrer Schule mehr miteinander verbinden könnte, und Axl versucht ein Mädchen zu finden, das auf seine Mailbox gesprochen hat.

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