The Middle
Folge 14: Die Auszeichnung
21 Min.Ab 6
Mike wird während eines Abendessens ausgezeichnet, da er bereits seit 20 Jahren als Leiter im Steinbruch tätig ist. Frankie erfährt davon jedoch nur über einen lokalen Blog. Sue heckt einen Plan aus, wie man die Schüler ihrer Schule mehr miteinander verbinden könnte, und Axl versucht ein Mädchen zu finden, das auf seine Mailbox gesprochen hat.
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The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen