The Middle
Folge 9: Der Weihnachtsbaum
21 Min.Ab 6
Axl kommt über die Weihnachtsferien nach Hause - möchte seine freie Zeit aber lieber mit seinen Freunden als mit seiner Familie verbringen. Sue bekommt indessen eine Allergie gegen den Weihnachtsbaum und Bricks Lügen in der Schule fliegen auf.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen