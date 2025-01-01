The Middle
Folge 16: Das geliehene Buch
21 Min.Ab 6
Frankie wird verhaftet, weil sie vergessen hat, ein Buch in die Bibliothek zurückzubringen. Schnell stellt sich jedoch heraus, wer der wahre Schuldige ist ... Inzwischen kommt Sue überhaupt nicht mit TimToms neuer Freundin klar, und Axl trifft sich unterdessen wieder mit Cassidy.
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen