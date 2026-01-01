The Middle
Folge 20: Der Optimist
21 Min.Ab 6
Sue bemüht sich um ein Stipendium. Nachdem sie ihre erste Absage erhält, muntert Frankie sie auf. Währenddessen wollen Axl und Hutch an Gewicht zulegen, um in die Football-Schulmannschaft aufgenommen zu werden.
