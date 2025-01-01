The Middle
Folge 7: Der Tag der Geständnisse
21 Min.Ab 6
Axl versucht seinen Eltern beizubringen, dass er drei seiner vier College-Fächer nicht bestanden hat. Auch Frankies Vater hat ein Geständnis abzulegen: Er hat viel Geld beim Glücksspiel verloren. Selbst Sue hat ein Geheimnis.
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
