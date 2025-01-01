Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Das Leben ohne Axl

Staffel 5Folge 2
Das Leben ohne Axl

Folge 2: Das Leben ohne Axl

21 Min.Ab 6

Sue fühlt sich frei, seitdem Axl nicht mehr in der Schule ist. Brick hingegen hat große Angst, als er seine Laufbahn auf der Middle School beginnt. Indessen ist Frankie eifersüchtig, da Axl nur Mikes SMS beantwortet.

