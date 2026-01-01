The Middle
Folge 8: Der Kuss
21 Min.Ab 6
Frankie und Mike passen auf das Haus von Frankies Schwester auf. Die beiden gestressten Eltern möchten die Gelegenheit für ein romantisches und kinderfreies Wochenende nutzen. Doch das wird schwieriger als gedacht. Indessen werden Sue und Brick von den Glossner-Kindern belästigt.
Weitere Folgen in Staffel 5
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The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-9: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen