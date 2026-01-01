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The Middle

Der Kuss

WarnerStaffel 5Folge 8
Der Kuss

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The Middle

Folge 8: Der Kuss

21 Min.Ab 6

Frankie und Mike passen auf das Haus von Frankies Schwester auf. Die beiden gestressten Eltern möchten die Gelegenheit für ein romantisches und kinderfreies Wochenende nutzen. Doch das wird schwieriger als gedacht. Indessen werden Sue und Brick von den Glossner-Kindern belästigt.

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