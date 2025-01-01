The Middle
Folge 18: Der seltsame Geruch
21 Min.Ab 6
Im Haus der Hecks stinkt es seit einiger Zeit ungeheuerlich. Als Frankie herausfindet, dass es Brick ist, der den Gestank verbreitet, versucht sie, sein Hygiene-Problem in den Griff zu bekommen. Indessen wird Mike Trainer einer Frauenfußballmannschaft, und Axl versucht herauszufinden, was Cassidy mit ihrem selbstgemalten Bild meint.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen