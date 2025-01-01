Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Middle

Der seltsame Geruch

WarnerStaffel 5Folge 18
Der seltsame Geruch

Der seltsame GeruchJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 18: Der seltsame Geruch

21 Min.Ab 6

Im Haus der Hecks stinkt es seit einiger Zeit ungeheuerlich. Als Frankie herausfindet, dass es Brick ist, der den Gestank verbreitet, versucht sie, sein Hygiene-Problem in den Griff zu bekommen. Indessen wird Mike Trainer einer Frauenfußballmannschaft, und Axl versucht herauszufinden, was Cassidy mit ihrem selbstgemalten Bild meint.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

The Middle
Warner
The Middle

The Middle

Alle 9 Staffeln und Folgen