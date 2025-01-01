The Middle
Folge 15: Die Urlaubstage
21 Min.Ab 6
Axl verbringt heimlich seine Ferien bei den Donahues. Als Frankie herausfindet, dass Axl in der Stadt ist, ist sie enttäuscht, dass er sich nicht bei seiner eigenen Familie meldet. Unterdessen versucht Mike, seinen Zwangsurlaub zu genießen, doch Brick setzt alles daran, das zu verhindern.
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
