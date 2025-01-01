The Middle
Folge 19: Die Windspiele
21 Min.Ab 6
Die Hecks sind genervt vom lauten Windspiel ihrer Nachbarin Rita, weshalb Frankie sie bittet, es abzubauen. Inzwischen redet Sue nur noch von Darrin, was die übrigen Familienmitglieder extrem nervt. Axl hat ein Auge auf ein weggeworfenes Sofa geworfen, während Brick einen neuen Brezelsnack kreiert.
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
