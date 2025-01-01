The Middle
Folge 3: Die Kartoffel
21 Min.Ab 6
Um sich endlich ein eigenes Auto zu leisten, nimmt Sue einen Job in der Essensabteilung eines Einkaufscenters an. Unterdessen fliegt Brick auf, da er regelmäßig die Schule schwänzt. Entgegen aller Erwartungen zieht es Axl plötzlich wieder nach Hause zurück.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
