The Middle
Folge 4: Die 100-Jahr-Feier
21 Min.Ab 6
In Orson, der Heimatstadt der Hecks, steht eine Parade zum 100. Geburtstag bevor. Aus diesem Anlass lassen sich Mike und Frankie überreden, einen riesigen Wagen mit einer Kuh zu steuern. Indessen versucht Sue, Darrin eifersüchtig zu machen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen