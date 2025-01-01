Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die 100-Jahr-Feier

WarnerStaffel 5Folge 4
Folge 4: Die 100-Jahr-Feier

21 Min.Ab 6

In Orson, der Heimatstadt der Hecks, steht eine Parade zum 100. Geburtstag bevor. Aus diesem Anlass lassen sich Mike und Frankie überreden, einen riesigen Wagen mit einer Kuh zu steuern. Indessen versucht Sue, Darrin eifersüchtig zu machen.

