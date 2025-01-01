The Middle
Folge 5: Die Geisterstunde
21 Min.Ab 6
Während Sue mit ihren Freundinnen eine spirituelle Sitzung abhält, wird Axl von seinem Footballteam daran gehindert, seine eigene Halloweenparty in seinem Zimmer zu besuchen. Indessen ist Brick an einem Mädchen interessiert und lässt sich von seinen Eltern Tipps geben, wie er sie von sich überzeugen kann.
Weitere Folgen in Staffel 5
The Middle
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen