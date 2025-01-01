Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 5Folge 13
Folge 13: Das Buffet

21 Min.Ab 6

Die Hecks haben einen Gutschein für ein "All You Can Eat"-Buffet, weshalb sie den Sonntagsgottesdienst rechtzeitig verlassen möchten. Als sie jedoch durch ihre Streitereien den Gottesdienst stören, besteht Pfarrer Deveaux auf eine schlichtende Aussprache.

