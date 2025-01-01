The Middle
Folge 21: Die Sprechzeiten
21 Min.Ab 6
Während Brick Freunde aus seinem Buchclub einlädt, führt Frankie ein striktes Zeitmanagement ein, um ihre Kinder besser unter Kontrolle zu haben. Sue und Darrin sind nun offiziell ein Paar, weshalb Mike die beiden nicht mehr aus den Augen lässt.
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen