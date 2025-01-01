Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Die Sprechzeiten

WarnerStaffel 5Folge 21
Die Sprechzeiten

Die SprechzeitenJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 21: Die Sprechzeiten

21 Min.Ab 6

Während Brick Freunde aus seinem Buchclub einlädt, führt Frankie ein striktes Zeitmanagement ein, um ihre Kinder besser unter Kontrolle zu haben. Sue und Darrin sind nun offiziell ein Paar, weshalb Mike die beiden nicht mehr aus den Augen lässt.

