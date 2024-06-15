The Middle
Folge 22: Der Buchstabensalat
21 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 6
Sue nimmt an einem Wettbewerb teil, bei dem man ein Auto gewinnen kann. Währenddessen bereiten sich Brick und Mike fieberhaft auf einen Buchstabierwettbewerb vor - doch beim finalen Wort versagen Brick die Nerven.
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The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen