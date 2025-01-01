Die wundervolle Welt der HecksJetzt kostenlos streamen
The Middle
Folge 24: Die wundervolle Welt der Hecks
21 Min.Ab 6
Obwohl die Familie die falschen Eintrittskarten hat, gelingt es ihr dennoch, ins Disney World zu gelangen. Doch auch im Freizeitpark häufen sich eine ganze Reihe an unglücklichen Ereignissen - schnell wird klar, dass die Vorstellungen von einem gelungenen Urlaub weit auseinandergehen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen