The Middle
Folge 1: Das Jahr der Sue
21 Min.Ab 6
Sue und Brick verpassen den Schulanfang um eine Woche, da Frankie das Datum verwechselt hat. Sue ist deshalb außer sich, da es diesmal das perfekte Sue-Schuljahr werden sollte. In der Zwischenzeit verliert Mike zum ersten Mal gegen Axl ein Basketballspiel, und Brick findet einfach keine perfekte Schultasche.
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen