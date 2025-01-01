Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

WarnerStaffel 6Folge 1
Folge 1: Das Jahr der Sue

21 Min.Ab 6

Sue und Brick verpassen den Schulanfang um eine Woche, da Frankie das Datum verwechselt hat. Sue ist deshalb außer sich, da es diesmal das perfekte Sue-Schuljahr werden sollte. In der Zwischenzeit verliert Mike zum ersten Mal gegen Axl ein Basketballspiel, und Brick findet einfach keine perfekte Schultasche.

