The Middle
Folge 16: Der Flirt
21 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 6
Als Axl seinen gutaussehenden Freund Flinn mit nach Hause bringt, flirtet Frankie heftig mit dem jungen Mann. Doch dann hören Axl und Flinn in Frankies Auto versehentlich mit, wie sie ihrer Schwägerin von ihren frivolen Gedanken über Flinn berichtet ... Indessen hilft Mike Tag, der seinen Führerschein nochmal neu machen muss.
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
6
