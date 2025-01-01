The Middle
Folge 2: Die Zweitjobs
21 Min.Ab 6
Frankie und Mike halten nach Zweitjobs Ausschau, um Sue zur Uni schicken zu können. Derweil basteln Sue und Brad an einem bedeutungsvollen Theaterstück, an das sich alle noch Jahre später erinnern sollen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen