The Middle
Folge 9: Die Weihnachtsblockade
21 Min.Ab 6
Dieses Jahr will sich Frankie dem Weihnachts-Stress entziehen und einfach mal nichts machen - jedoch klappt ihr Vorhaben nicht wie geplant. Währenddessen sucht Mike krampfhaft nach einem unechten Baum, und Axl hat aufgrund eines Weihnachtsfilms Stress mit Sean.
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2009
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
