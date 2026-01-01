Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

WarnerStaffel 6Folge 9
21 Min.Ab 6

Dieses Jahr will sich Frankie dem Weihnachts-Stress entziehen und einfach mal nichts machen - jedoch klappt ihr Vorhaben nicht wie geplant. Währenddessen sucht Mike krampfhaft nach einem unechten Baum, und Axl hat aufgrund eines Weihnachtsfilms Stress mit Sean.

