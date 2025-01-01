The Middle
Folge 12: Die Zugfahrt
21 Min.Ab 6
Tante Edie ist gestorben und ihr letzter Wunsch war es, in South Dakota beerdigt zu werden, weshalb sich die Familie im Zug auf in den Bundesstaat macht. Während der Fahrt freundet sich Brick mit einem Typen an, der klaut, was ihm dann doch zu heikel wird. Indessen hat Axl ein schlechtes Gewissen, da er in der Vergangenheit Tante Edies Tod oft als Ausrede benutzt hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
The Middle
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
