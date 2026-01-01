The Middle
Folge 17: Das lange Warten
21 Min.Ab 6
Sue bekommt endlich eine Zusage für ein College. Indessen feilt Brick an seiner Karriere als Schriftsteller, doch sein erster Roman kommt nicht über zwei Sätze hinaus. Axl verbringt seine Semesterferien im Esszimmer der Hecks, was die Familie erheblich nervt.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Middle
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen