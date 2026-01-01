Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Middle

Das lange Warten

WarnerStaffel 6Folge 17
Das lange Warten

Das lange WartenJetzt kostenlos streamen

The Middle

Folge 17: Das lange Warten

21 Min.Ab 6

Sue bekommt endlich eine Zusage für ein College. Indessen feilt Brick an seiner Karriere als Schriftsteller, doch sein erster Roman kommt nicht über zwei Sätze hinaus. Axl verbringt seine Semesterferien im Esszimmer der Hecks, was die Familie erheblich nervt.

