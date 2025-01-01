The Middle
Folge 10: Der ganz normale Wahnsinn
21 Min.Ab 6
Zum Leidwesen von Mike taucht plötzlich eine alte Highschool-Freundin von Frankie auf. Die beiden Frauen gehen nicht nur jeden Abend aus, sondern Frankie scheint sich zudem immer mehr zu verändern. Derweil sucht Sue nach einer geeigneten Aktivität, um am College angenommen zu werden, und Axl gräbt weiter an Devin rum.
